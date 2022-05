Cagliari, ritrovato il 65enne sparito dal Brotzu: “È andato a casa della suocera”

Lieto fine per il 65enne di Quartucciu sparito un giorno e mezzo fa dal Brotzu. L’uomo, a tre giorni da un delicato intervento al cervello, ha fatto perdere le sue tracce giovedì pomeriggio. L’allarme, tanto dall’ospedale quanto dai parenti, alle Forze dell’ordine, è stato immediato. Si è tenuto il peggio, ma alla fine tutto è stato risolto: “Papà è riuscito a raggiungere la casa della suocera, in viale Bonaria. È stato visto da alcuni vicini sotto il palazzo, in pigiama, che hanno subito avvisato la nostra parente”. Fine dell’emergenza, quindi.

“Sta bene, fortunatamente. Un’ambulanza del 118 lo riporterà direttamente al Brotzu per concludere la terapia”.