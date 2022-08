Cagliari, ristoratori strozzati dagli aumenti di luce e gas: “Mettiamo le nostre bollette in vetrina”

Bollette in vetrina nei bar e ristoranti di Cagliari, anche nel capoluogo sardo arriva l’ultimissima forma di protesta contro i rincari paurosi della luce e del gas. I prezzi nei bar, ristoranti e locali sono aumentati. E i clienti puntano il dito contro i titolari. “Tutti devono conoscere la situazione reale”, spiega Emanuele Frongia, presidente della Fipe Confcommercio Sud Sardegna. Per questo motivo, anche l’associazione di categoria del Sud Sardegna ha deciso di aderire all’iniziativa nazionale chiamata “Bollette in vetrina”.

“Il caro energia sta assumendo il profilo di una vera emergenza con costi che nel giro di un anno sono triplicati e con prospettive di ulteriore peggioramento”, dice Frongia, “le misure del Governo non sono sufficienti e siamo in attesa di una risposta per avere il potenziamento dei crediti”. Nel frattempo, con l’obiettivo di sensibilizzare opinione pubblica, Confcommercio ha lanciato l’iniziativa “Bollette in vetrina” per informare i consumatori e più in generale i cittadini sulla situazione di difficoltà che le imprese continuano a vivere dopo due anni di misure restrittive dovute alla pandemia. Solo a Cagliari, aderiranno almeno 20 esercizi commerciali.