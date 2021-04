Cagliari, ristoratori e partite Iva scendono nuovamente in piazza: “Lottiamo contro le chiusure forzate”

Il popolo delle patite Iva, dei ristoratori, dei titolari di palestre e piscine e dei giostrai è pronto a tornare in piazza per chiedere di “ripartire subito”. Dopo la prima manifestazione in piazza Garibaldi, dove sono stati circa 200, stavolta il luogo sarà piazza dei Centomila. A organizzare la manifestazione, ancora una volta, è Fabio Macciò. La Sardegna è in zona rossa per due settimane, la rabbia di chi non può lavorare è tanta: “Sabato prossimo alle 16 saremo in piazza dei Centomila. Speriamo partecipino anche studenti e pensionati, la lotta contro la chiusura forzata è un problema che colpisce tutti”, dice Macciò. “Abbiamo già inviato tutti i documenti alla questura, attendiamo solo l’ok come per piazza Garibaldi”.

Stavolta, però, siamo in zona rossa: “Metterò a disposizione di tutti i partecipanti le carte per l’autocertificazione e attiverò un numero di telefono dedicato”, spiega.