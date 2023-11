Cagliari, rissa tra nigeriani in viale La Playa: morde il naso al rivale e lo manda all’ospedale

Un diverbio sfociato in una lite con tanto di brutale aggressione. Protagonisti due nigeriani, in viale La Playa a Cagliari: uno, durante il furioso litigio, ha morsicato il naso al rivale, stando a quanto trapela dal 118. Poi, mentre il malcapitato iniziava a perdere sangue, si è allontanato, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sul posto, nel giro di pochi minuti, sono arrivate un’ambulanza e le auto della squadra volante della polizia. Gli agenti hanno già svolto delle prime indagini e sono riusciti a sentire il ferito, prima che fosse caricato a bordo dell’ambulanza e portato, fortunatamente non in gravi condizioni, al Brotzu. I poliziotti stanno cercando di risalire all’aggressore, si tratta di un altro nigeriano. Non è la prima lite tra stranieri, purtroppo, che sfocia nel sangue in città. Solo due giorni fa, in piazza del Carmine, un gambiano ha letteralmente staccato a morsi la falange di un dito di un altro connazionale, prima di fuggire sotto gli sguardi choccati dei passanti. L’aggressore, in questo caso, è stato rintracciato e arrestato dopo un giorno di intense ricerche da parte delle forze dell’ordine.