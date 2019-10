Cagliari, rissa tra giovani in piazza Garibaldi: ragazzino ferito a calci e pugni

Prima le urla, poi i colpi. Calci e, sicuramente, anche pugni. A restare ferito un ragazzino – dalle primissime informazioni dovrebbe trattarsi di un minorenne – in pieno centro a Cagliari, in piazza Garibaldi. Forse una parola di troppo, forse qualche screzio legato al passato: il giovane ha riportato ferite sotto l’occhio destro e alle ginocchia. Alla scena hanno assistito decine di persone, in un sabato sera che, all’improvviso, diventa di paura a pochi metri dalle vie dello shopping. Sul posto sono arrivate tre auto dei carabinieri: almeno un centinaio i giovani presenti sulla scalinata davanti ai bar e alle pizzetterie. La vittima è stata affidata alle cure del personale di un’ambulanza del 118, le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. La rissa sarebbe avvenuta però nella porzione di pizza Garibaldi dove ci sono alberi e panchine.

Tra chi ha assistito al pestaggio anche qualche residente della piazza: “Questa zona è diventata meta di giovanissimi, troppi, che fanno confusione anche sino a tardi soprattutto nel weekend”. Dopo circa mezz’ora la situazione è tornata alla normalità.