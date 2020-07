Cagliari, rissa tra coppia di sbandati e clienti di un ristorante: caos in via Roma

C’è un litigio all’origine della rissa scoppiata in via Roma a Cagliari nella tardissima serata di ieri. Una coppia di sbandati, uno straniero e una cagliaritana, ha avuto una discussione, per motivi ancora da chiarire, con un gruppo di clienti seduta tra i tavolini all’aperto di un ristorante di via Napoli. La situazione è degenerata e, nel giro di pochi minuti, si è passati alle mani, come spiegano dalla polizia Municipale, intervenuta insieme a carabinieri, polizia e 118 (l’ambulanza ha trasportato, in codice verde al Marino, una 15enne e un 23enne). Lo straniero ha aperto un bidone pieno di bottiglie di vetro e ha iniziato a lanciarle contro alcune persone, colpendo anche chi era seduto tra i tavoli. Sono state lanciate anche sedie e bidoni della spazzatura.

Sul posto, dopo il primo intervento della polizia Municipale, sono arrivate due auto dei carabinieri. I militari hanno fermato la coppia di sbandati e l’hanno portata in caserma.