Cagliari, rissa con coltello tra 5 stranieri sventata in piazza Matteotti: due nordafricani nei guai

Paura in pieno centro, a Cagliari, in piazza Matteotti. Cinque extracomunitari si sono fronteggiati, brandendo anche un coltello, e solo grazie alla tempestiva segnalazione fatta alle forze dell’ordine da un cittadino non si registrano feriti. Sul posto sono arrivati gli agenti del pronto intervento della oolizia Locale di Cagliari. Tre dei cinque balordi sono fuggiti, mentre altri due sono stati bloccati e immediatamente controllati visto il loro stato di agitazione. Uni di loro aveva il coltello a serramanico utilizzato per seminare il panico tra i rivali.

Sono stati anche trovati cellulari, portafogli ed altro materiale risultato poi rubato, oltre a vestiti con l’antitaccheggio. I due, entrambi nordafricani poco più che maggiorenni, sono stati accompagnati con l’ausilio delle volanti della polizia di Stato nella stanza deli gabinetto di polizia scientifica per l’identificazione. I due alla fine, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per i reati di ricettazione in concorso e porto abusivo di arma atta ad offendere.