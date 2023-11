Cagliari, rissa a colpi di caschi in via Caprera: il centro storico si trasforma in far west, 20enne in ospedale

Continuano le aggressioni nel centro storico di Cagliari, città sempre meno sicura: un gruppo di ragazzi è stato picchiato con dei caschi a Stampace, forse dopo un furibondo litigio per un parcheggio da occupare. Sul caso indaga la Polizia dopo l’intervento delle Volanti: chi ha scatenato l’aggressione è infatti scappato in auto, al momento senza lasciare tracce, ma sarà decisivo l’esame delle telecamere piazzate nella zona. In ospedale c’è un ragazzo di soli 20 anni, ferito a un occhio dopo l’accesa discussione con quello che è diventato di colpo un gruppo rivale. Si moltiplicano così i casi di violenza (questo è avvenuto nella notte tra venerdi e sabato) soprattutto nel triangolo della malamovida, tra piazza del Carmine via Mameli e via Roma.