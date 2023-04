Cagliari, ripartono i lavori in viale Sant’Avendrace: stop a decine di parcheggi

A Cagliari ripartono i lavori in viale Sant’Avendrace: Risolti i problemi burocratici che avevano portato al clamoroso stop al cantiere. Adesso, dopo anni di attesa, riprendono i lavori di restyling della strada, dov’è in previsione, salvo modifiche dell’ultimo minuto, anche la pista ciclabile insieme a marciapiedi più larghi e piante. Cantiere al via da martedì, quando scatterà in automatico il divieto di sosta su entrambi i lati. Altri parcheggi in meno, quindi, per consentire agli operai di piazzare transenne e cartelli e iniziare con i primi scavi. Si tratta del terzo maxi cantiere che apre in contemporanea in città: da più di dieci giorni c’è già via Roma off limits alle auto per realizzare la foresta urbana dell’archistar Stefano Boeri, mentre nel primissimo tratto di viale Trieste, sino a via Caprera, sono comparse da qualche giorno le recinzioni che impediscono di parcheggiare: in questo caso, il via ai lavori sulla strada è fissato per il 17 aprile, sei giorni dopo la partenza di quelli di viale Sant’Avendrace.

I lavori prevedono un restyling del tutto il viale, che sarà più largo. Non ci sarà il senso unico, bocciato nonostante l’ok della maggior parte di chi vive e lavora nella strada perchè avrebbe reso impossibile il transito dei pullman.