Cagliari, tre palazzi nel rione Magnolia senz’acqua da stamattina: inquilini dai carabinieri

Magnolia, 3 palazzine senz’acqua. Un lotto di palazzi nel rione Magnolia, tra via Mercalli e via madre Anna del Gesù, (ai numeri civici 1, 3 e 5 di via madre Anna del Gesù) non ha l’erogazione dell’acqua dalle 10 : 30 di stamattina. “Abbiamo provato a chiamare Abbanoa, ma non riusciamo a parlare con nessuno”, dichiara furente R. A. residente del palazzo in questione, “non c’è stato un avviso e non si capisce perché siamo senza acqua. Riesce ad arrangiarsi soltanto chi ha una cisterna a disposizione. Tutti gli altri non possono lavarsi, o lavare le stoviglie e patiscono tanti disagi”.

Una delegazione dei residenti si è recata dai carabinieri a protestare. Secondo alcune voci a causare la disfunzione un guasto alle tubazioni di viale Marconi.