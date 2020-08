Cagliari, rifiuti e carcasse d’auto a Tuvumannu: “Uno scempio, non è certo colpa dei residenti”

Una scena choc, con il “contorno” della puzza, quella che si può vedere in via Tuvumannu, a Cagliari. Ormai si è creata una discarica abusiva alla luce del sole, nell’indifferenza generale, a pochi passi dalla scuola primaria Italo Stagno. Rifiuti su rifiuti, ci sono anche carcasse d’auto. E la rabbia dei residenti è tanta. Una, Alessandra, ha scritto un messaggio al nostro giornale. Eccolo, di seguito.

“Vorrei portare alla vostra attenzione la discarica abusiva che si sta creando nella strada che porta in Via Tuvumannu, a pochi passi dalla scuola primaria Italo Stagno. Vorrei ricordare al nostro caro sindaco che la citta di Cagliari è costituita anche dalle zone di periferia. Ci aveva promesso una citta pulita, vedo tutto ma non pulizia! Qui c’è una roulotte in cui vivono delle persone da anni, pensa che non producano rifiuti? O pensa che chi non ha i soldi per un tetto si possa permettere di pagare la Tari? Oltretutto l’immondezzaio lo stanno creando anche persone di passaggio, non certamente gli abitanti della zona che hanno tutti i mastelli”.