Cagliari, rifiuti a terra e mastelli rovesciati: maxi discarica in via Amat

Rifiuti a terra e mastelli rovesciati. Uno spettacolo indecoroso quello immortalato ieri in piazza Serra tra via Amat e via Carboni Boi, a pochi passi dalla Questura, da palazzo Giustizia e da una scuola. “Sotto gli occhi delle pubbliche istituzioni”, si legge nella pagina Facebook nell’ “Isola della Dea”, “Giustizia, Ordine pubblico, Cultura. Ma il Comune di Cagliari …non può vedere, è dislocato altrove”.

Nelle scorse settimane il Comune aveva annunciato, proprio con l’intento di debellare il fenomeno delle discariche abusive, una collaborazione con Fastweb per l’implementazione di una infrastruttura innovativa e l’ammodernamento del sistema di videosorveglianza attualmente in uso. Saranno monitorate le aree accanto alle scuole e le zone più calde della movida. Secondo palazzo Bacaredda, il presidio sempre più capillare del territorio contribuirà infatti ad aumentare il livello di sicurezza per i cittadini e a preservare il decoro urbano contrastando per esempio gli atti vandalici, controllo movida e il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

I lavori prenderanno il via nelle prossime settimane e verranno completati entro il 2023.