Cagliari, riesce a fare condannare per truffa l’uomo che aveva sequestrato 8 anni fa

Condannato insieme ad un altro uomo per sequestro di persona finisce in carcere ma, prima di essere rinchiuso a Uta, racconta al pm perchè ha chiuso in auto la vittima e gli ha puntato addirittura una pistola contro: “Mi aveva truffato”. Si apre una nuova indagine e, dopo 8 anni, arrivano due condanne per truffa. È una vicenda complessa e lunga, quella che ha visto Gabriele Arca, 67enne di Capoterra, e Martino Mario Mura, 70enne di Dolianova, a farsi dare in primo grado nove mesi di carcere più il pagamento delle spese processuali e di 17200 euro, cioè i soldi che erano riusciti a farsi dare da Fabrizio Laconi, 42enne di Siurgus Donigala, già condannato insieme a Raimondo Cancedda, selargino nato nel 1956, per sequestro di persona. Tutto inizia nel 2013: Laconi legge un annuncio, su un giornale sardo, dove un’azienda, la Riabitat Europe, propone sopralluoghi e consulti per la sostituzione di infissi. Laconi, insieme alla compagna Barbara Maxia (un anno e 8 mesi, pena inflitta sempre 8 anni fa) per “eseguire dei lavori di straordinaria manutenzione per la realizzazione di un b&b, affermando falsamente che la consegna dei materiali sarebbe arrivata entro 40 giorni”. Gli infissi, però, non sono mai arrivati e Ivan Laconi, con la complicità di Cancedda (che ha espiato la pena di 2 anni di reclusione e ha pagato 2mila euro di multa), aveva sequestrato Arca, portandolo in macchina sino ad una zona di campagna e puntadogli contro una pistola.

In tribunale l’uomo si è difeso, non evitando comunque la condanna a due anni e quattro mesi, raccontando di essere stato truffato. Sono così partite nuove indagini e, ieri, il giudica Annamaria Santoru ha riconosciuto colpevoli del reato di truffa Martino Mario Mura e Gabriele Arca. La condanna, in primo grado, è di nove mesi, e i due dovranno anche restituire tutti i soldi ottenuti da Laconi e Maxia. Il giudice, al termine delle indagini, ha quindi riconosciuto la colpevolezza della coppia di truffatori, smascherata dallo stesso Laconi. Chi ha difeso sia Laconi sia Maxia è l’avvocato Pierandrea Setzu: “La sentenza ci soddisfa, la coppia di truffatori aveva addirittura sostenuto che gli infissi dovessero arrivare da Napoli. Il giudice, inoltre, ha anche aumentato la pena, rispetto a quanto era stato chiesto dal pm”. Nessun commento da Gianmarco Meleddu, avvocato di Martino Mario Mura. Parla, invece, Franco Trudu, legale di Gabriele Arca: “Farò ricorso in appello appena avrò il dispositivo della condanna, non si tratta di truffa ma di un mancato adempimento contrattuale. Il mio assistito era stato pure sequestrato”.