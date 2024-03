Cagliari, riempie di botte la mamma per l’ennesima volta: 25enne in manette

È stato arrestato e portato a Uta Michele Daga, giovane di 25 anni residente in via Premuda, a Cagliari. Il motivo? Ha picchiato per l’ennesima volta la madre: la donna ha chiamato i soccorsi e sul posto è piombata una pattuglia della squadra volante: Daga è stato bloccato e, su disposizione del pubblico ministero, è stato rinchiuso in carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Michele Daga, assistito dall’avvocato Ignazio Ballai, resta in attesa dell’udienza di convalida del fermo.