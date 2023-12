Cagliari, riecco il maniaco sessuale incappucciato: una ragazza aggredita a Mulinu Becciu

Un nuovo colpo del maniaco incappucciato? A Mulinu Becciu non hanno dubbi. Poco dopo le 19 una ragazza che portava a spasso il cane è stata aggredita da un maniaco in via Giotto. L’aggressore indossava un cappuccio e un giubbotto blu e dopo le urla lanciate dalla giovane è fuggito in direzione via Cavallo. I residenti hanno chiamato i carabinieri che sono giunti sul posto con una pattuglia. Le modalità dell’aggressione conducono tutte nella direzione del “maniaco incappucciato”, l’uomo responsabile di aggressioni (tutte con le stesse modalità) ai danni di decine di donne a Cagliari negli ultimi anni e mai definitivamente acciuffato dalle forze dell’ordine. Le prime aggressioni sono state segnalate proprio nella zona di Mulinu Becciu. Una settimana fa un’altra aggressione e cinque segnalazioni da via Monsignor Piovella, tutte fatte da studentesse: “Abbiamo paura, stiamo vivendo una situazione angosciante”, hanno raccontato, “temiamo che stia studiando i nostri movimenti per organizzare un’aggressione nei nostri confronti”. Dalle loro testimonianze è emerso che arriva di notte dopo le 21 e staziona, anche per dieci minuti, davanti alle case delle giovani , fissando con insistenza in direzione delle finestre.

E, oltre alle denunce alle forze dell’ordine, era partita una raccolta di firme all’Università per chiedere l’intervento del rettore Francesco Mola. Intanto, sull’aggressione avvenuta oggi a Mulinu Becciu, il capogruppo del Pd Fabrizio Marcello sta preparando un’interrogazione da depositare in Consiglio comunale.