Cagliari, riecco i binari nello storico tracciato di via Dante: maxi ritardo nei lavori per la metro

Decenni fa passava il tram e c’era lo spazio anche per garantire collegamenti sicuri e diretti con la stazione di piazza Repubblica. Poi venne tutto, o quasi, ricoperto dall’asfalto. A Cagliari, oggi, a distanza di decenni, sono praticamente terminati i lavori per i binari dove dovrà passare la metropolitana leggera, nel tratto che parte da piazza Matteotti. Dopo vari stop gli operai sono tornati all’opera, e la beffa è dietro l’angolo. Meglio, attaccata alle recinzioni del cantiere: data fine lavori 10/07/2023. Cioè ieri. 18,8 milioni per completare l’anello dal cuore di Cagliari sino a Settimo San Pietro finalmente in cassa, ma i tempi si allungano terribilmente. Solo per completare la stazione da San Saturnino basilica a piazza Repubblica bisognerà attendere la fine del 2023. E non si sa ancora se sarà attiva sin da subito, in modo da garantire qualche centinaio di metri in più per chi deve lasciare il capoluogo sardo o per chi deve raggiungerlo.

E, prima dei lavori nel tratto di via Roma, ci sono viale Cimitero e viale Diaz. Cantieri aperti da inizio 2024 da parte dell’Arst, tempi di realizzazione quanto mai incerti.