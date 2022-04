Paura a Cagliari, rider in bici investito da un’auto in via Liguria

Paura in pieno centro a Cagliari, nella trafficatissima via Liguria. Un giovane rider è stato colpito da un’auto mentre, in sella alla sua bicicletta, stava andando a fare una consegna. Non si sa a quale velocità stesse andando il rider, l’investimento è avvenuto non lontano dalle strisce pedonali. Traffico in tilt per più di mezz’ora e ambulanza del 118 sul posto: il malcapitato se l’è fortunatamente cavata con pochi danni.

I soccorritori, infatti, dopo aver accertato una lussazione ad una delle spalle, l’hanno trasportato in codice verde al Policlinico di Monserrato