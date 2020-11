Riaperto oggi il reparto Covid 3 al Santissima Trinità. Disponibili altri 21 posti letto. Il reparto era rimasto chiuso una settimana per alcuni lavori che hanno consentito di realizzare le terapie semintensive. Una boccata d’ossigeno nell’ospedale di via Is Mirrionis dove sta salendo la tensione: personale in rivolta per il contagio di alcuni infermieri che sempre di più vengono dirottati nei reparti Covid.