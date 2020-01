Cagliari, record di trapianti al Brotzu: “Sei in 48 ore grazie alla generosità delle famiglie dei donatori”

Sei organi trapiantati in appena quarantotto ore. Succede a Cagliari, all’ospedale Brotzu: arriva dal reparto di Chirurgia generale diretto dal dottor Fausto Zamboni e da quello di Urologia diretto dal dottor Mauro Frongia la bellissima notizia: sei persone sono riuscite a “farsi regalare” una nuova speranza di vita grazie all’immensa generosità delle famiglie dei donatori. Per delle vite che finiscono, ce ne sono altre che vanno avanti. Tra domenica 19 gennaio e lunedì 20 sono stati trapiantati due fegati e 4 reni, in una due giorni che ha visto impegnati almeno 50 professionisti tra chirurghi, anestesisti, infermieri di sala operatoria oltre a tutto il personale che si occupa del coordinamento. I trapianti di fegato sono stati eseguito dall’equipe di Zamboni, direttore della Chirurgia generale e dei trapianti, mentre i reni sono stati trapiantati dall’equipe di Urologia, trapianto renale e chirurgia robotica diretta da Mauro Frongia. “L’azienda ringrazia le équipes per il loro impegno e professionalità e rivolge un doveroso ringraziamento ai donatori e alle loro famiglie senza le quali nessun trapianto potrebbe avvenire”.