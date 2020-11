Cagliari, record di tamponi negativi al Ss. Trinità: positivo appena l’1,06% dei lavoratori 

Nel Covid Hospital di Cagliari il Coronavirus colpisce (fortunatamente) in maniera molto limitata i dipendenti. Tra i medici, gli infermieri, gli Oss e tutti gli altri lavoratori interni sottoposti ai tamponi da maggio a ottobre, infatti, solo venticinque sono risultati positivi. Su 2339 test, infatti, 2314 sono negativi. In percentuale, si tratta dell’1,06%. Insomma, il Covid non dilaga, tutt’altro, tra chi lavora nella struttura di Is Mirrionis. A fornire i dati è il direttore sanitario del presidio, Sergio Marracini: “Un ringraziamento a tutti i dipendenti che dimostra che la attenzione è quella giusta”.