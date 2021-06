Cagliari, record di tamponi gratis alla stazione dei treni: “10mila in un mese e mezzo”

Diecimila test dal 15 maggio a oggi. Meglio, 10610, per la precisione. È un successo l’iniziativa gratuita imbastita anche a Cagliari dalla Croce Rossa, nella stazione dei treni di piazza Matteotti, legata al test anti Covid a costo zero. Solo ieri, per intenderci, sono stati eseguiti 347 tamponi. E le lunghe file sono giustificate dall’attesa e dalla volontà di tanti cagliaritani e turisti di sottoporsi al test quanto prima. I volontari arrivano alle dieci e, insieme ai dottori, smontano alle 16, tutti i giorni. A snocciolare i numeri è Fernanda Loche, direttrice della Croce Rossa cagliaritana. Tra i nomi di chi è passato dentro la struttura, una buona parte non è sarda: “Da noi vengono anche turisti, i positivi scovati ultimamente sono appunto vacanzieri. Proprio qualche giorno fa abbiamo riscontrato tre casi di positività su un gruppo di turisti. Ma da noi arrivano da tutto il Sud Sardegna anche perchè c’è bisogno di una certificazione di negatività prima di partecipare ad un matrimonio o ad un concorso”, spiega la Loche.

E il fatto che il portafoglio debba rimanere chiuso, in tempi di crisi legata anche al Coronavirus, è uno stimolo in più, per tanti, per andare sino alla stazione di piazza Matteotti: “Tutti i casi di positività li segnaliamo all’Ats, spetta a loro poi eseguire tutte le verifiche del caso”.