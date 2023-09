Cagliari, rapina nella notte in via Po: “Uno straniero mi ha aggredito e mi ha rubato il marsupio”

Un’aggressione in piena notte. Ignazio Pia, classe 1975, di San Gavino, è stato attaccato da uno straniero che, dopo avergli chiesto soldi e infilato le mani in tasca, gli ha portato via il marsupio. L’episodio risale a qualche giorno fa. Erano circa le 2, 15 di notte quando Pia, che stava rientrando al proprio domicilio al B&b di via San Simone, giunto in via Po, sente alle proprie spalle alcuni passi. Si insospettisce e decide di accelerare. Giunto nei pressi del distributore di carburante viene fermato da un giovane, alto circa un metro e 80 cm, robusto, coi capelli corti, straniero, che gli chiedeva monete con una certa insistenza.

Alla risposta negativa gli infila le mani nelle tasche e in quel momento, “è nata una colluttazione per evitare che mi perquisisse”, scrive Pia nella denuncia. “Mi ha portato via il marsupio che tenevo a tracolla e si è dileguato verso via Simeto”.

Nel il marsupio custodiva il portafogli con 150 euro in contanti, i documenti e gli occhiali da vista. Soccorso dal personale del 118 è stato accompagnato al Santissima Trinità. Gli sono stati assegnati 10 giorni di cure. Sull’episodio indaga la polizia.