Cagliari, raid nella notte nello studio medico dell’ex consigliera regionale Claudia Zuncheddu

Malviventi la notte scorsa si sono introdotti nello studio medico nel quartiere Sant’Elia di Claudia Zuncheddu, medico, ed ex consigliera comunale e regionale. Avrebbero rovistato nell’ufficio in cerca di denaro e oggetti di valori e prima di andare via appiccato un principio di incendio, subito domato dai carabinieri della stazione di San Bartolomeo intervenuti sul posto.

Non è chiaro se si sia trattato di un “semplice” furto o di un atto intimidatorio ai danni della Zuncheddu esponente di Sardegna Libera, indipendentista, ambientalista e molto attiva nel sociale. Sull’episodio indagano i militari.

Sono comunque subito arrivate parole di solidarietà dall’associazione Liberu: “Ipotizziamo che possa essersi trattato di un tentativo di furto di qualche balordo più che di un vero e proprio atto intimidatorio nei suoi confronti, essendo molto stimata nel quartiere proprio a causa del suo impegno anche come medico – scrivono sul profilo Facebook-. Da tanti anni in politica nell’indipendentismo, Claudia è sempre stata molto impegnata anche nelle battaglie in difesa della salute e dell’ambiente. Più volte abbiamo lottato insieme nelle stesse battaglie come quella contro l’inceneritore di Tossilo, quella contro l’impianto termodinamico a Gonnesa, e in mille altre iniziative in difesa del popolo sardo.”

Liberu esprime la sua piena solidarietà alla presidente di Sardigna Libera, Claudia Zuncheddu, per l’attentato subito… Posted by Liberu – Lìberos Rispetados Uguales on Monday, April 13, 2020

(immagine di copertina di repertorio)