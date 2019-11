Cagliari, ragazzini terribili nelle gallerie Ormus tra skateboard e insulti: arriva la polizia

Caos dentro le gallerie Ormus di Cagliari. E, ancora una volta, il problema sono i gruppi di giovanissimi che, “armati” di skateboard, compiono evoluzioni per ore tra gli scivoli e i gradini. Stavolta, però, la situazione è degenerata: i pochi commercianti presenti tra una galleria e l’altra, insieme ad alcuni residenti, hanno chiesto ai ragazzi di cercarsi un altro posto per fare piroette e acrobazie. Per tutta risposta, i ragazzi – quasi tutti minorenni – hanno iniziato ad urlare una caterva di insulti. Qualcuno, spazientito, ha chiamato il 113: sul posto sono arrivate due volanti e gli agenti sono riusciti ad identificare gran parte dei giovani. Prima cercato di giustificarsi, “vogliamo solo divertirci” ma poi, dopo pochi minuti, hanno preso skate e zaini e se ne sono andati. Tra loro c’era più di un minore: i poliziotti hanno contattato le famiglie e, dopo la confusione e il rumore, è arrivato il momento dei rimproveri da parte dei padri e delle madri arrivati in via Sant’Alenixedda.