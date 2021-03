Cagliari, ragazzini scatenati nel fine settimana: “Si stanno ammazzando”

Alcol e droga tra i giovanissimi che, soprattutto il fine settimana, “si scatenano”: “Questi ragazzini si stanno ammazzando”. A Radio CASTEDDU, Franca, residente nel quartiere della Marina di Cagliari : “Con questa droga, questo alcool, vodka a 12 e 13 anni, come è possibile che i genitori, soprattutto le mamme, non si accorgano di quello che fanno i figli? Lancio un appello ai genitori che hanno dei ragazzini minorenni soprattutto ragazzine e poi alle istituzioni perché qui non si vede mai un vigile. Questi ragazzini, soprattutto il sabato pomeriggio dalle 17/17,30 si radunano con la vodka, sigaretta in bocca e si ubriacano e mi chiedo come fanno le mamme, soprattutto, a non accorgersi che le figlie rientrano ubriache? Tantissima gente segnala questa situazione e non c’è un vigile in giro, non ci sono controlli e le istituzioni se ne fregano. Se avessi un numero dove contattare il sindaco l’avrei già fatto, ma sono sicura che sentirà è che prenderà provvedimenti perché questi ragazzini si stanno ammazzando”.

