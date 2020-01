Cagliari, ragazza travolta sulle strisce pedonali nel largo Carlo Felice

Incidente stradale questa sera nel centro di Cagliari. Un 54enne di Quartu alla guida di una VW Golf, uscendo da via Mameli ha effettuato una svolta a destra per immettersi nel largo Carlo Felice e ha investito una ragazza 18enne residente in provincia, che stava attraversando sulle strisce pedonali. Dopo l’urto la ragazza è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata con assegnato codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale Marino. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.