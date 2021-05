Cagliari, raffica di tamponi rapidi gratuiti alla stazione di piazza Matteotti: scovati 14 positivi

Sono stati 1140, una media di 285 al giorno, i tamponi rapidi gratuiti eseguiti, dalla Croce Rossa, nella stazione dei treni di piazza Matteotti a Cagliari. Da sabato sino a ieri la media è stata pienamente rispettata, e anche oggi in tanti erano in fila, attendendo il proprio turno, per eseguire il tampone. Ed emergono i primi dati legati al numero di positivi scovati: “Sono stati 14, sinora”, spiega la presidentessa della Croce Rossa cagliaritana Fernanda Loche: “Li abbiamo segnalati all’Ats e inviati al servizio di via Romagna per eseguire il tampone molecolare. Sicuramente, nella maggior parte dei casi si tratta di cagliaritani”, osserva la Loche. Il servizio andrà avanti sino a fine settembre, sette giorni su sette, dalla mattina alla sera.

“Le persone sono invogliate a fare il tampone anche perchè è gratis, ciò consente a chi ha dubbi e vuole stare tranquillo di avere una certificazione di negatività. Da sabato a ieri sono venuti nella nostra struttura cittadini che dovevano andare a trovare i loro parenti anziani ma anche chi stava per partire”.