Cagliari, raffica di insulti e minacce dopo l’omicidio: cancellato il profilo Facebook di Yari Fa

Troppi insulti e minacce, pubblicati a valanga sotto quasi ogni post, anche di qualche anno fa. E così, da Facebook sparisce il profilo di Yari Fa, rinchiuso a Uta per l’omicidio di Fabio Piga. Ieri, in sua difesa, erano intervenuti alcuni parenti, inclusa una zia che ha scritto che “pagherà per quello che ha fatto, qui ci sono due famiglie distrutte”, alludendo alla loro e a quella dell’ex carabiniere trentaseienne. Ma la situazione non è migliorata e così, nella tarda serata di ieri, probabilmente direttamente dal cellulare del 19enne, è stata portata a termine la cancellazione del profilo Facebook.

Rimane, invece, il profilo Instagram, ma è privato e, quindi, la possibilità di ricevere insulti o minacce è infinitamente più bassa.