Cagliari, raffica di controlli della polizia: fioccano le multe

Raffica di controlli della polizia in tutta la provincia, in occasione delle festività pasquali.

Il personale della Polizia Amministrativa, nel corso di alcuni controlli effettuati nella giornata di ieri, ha riscontrato alcune irregolarità in un circolo privato a Pirri per le quali è stata comminata una sanzione di 5.000 euro; un bar nel centro storico è stato sanzionato con 400 euro perché sprovvisto di etilometro, mentre al titolare di un market, per aver venduto alcolici dopo le ore 24, gli è stata inflitta la sanzione di 6.666 euro. Durante questa attività è stata controllata anche una discoteca, al cui interno erano presenti circa 200 persone, senza rilevare alcuna irregolarità.