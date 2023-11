Cagliari, raffica di auto rubate e i ladri puntano anche ai carroattrezzi: “Più controlli per evitare nuovi furti”

Raffica di automobili rubate a Cagliari, e ciò che spicca è che le vetture portate via dai ladri non siano certo molto costose, anzi. Soprattutto utilitarie, il marchio più gettonato è quello della Fiat. Sono numerose le segnalazioni fatte, nelle ultime settimane, sia alla nostra redazione sia alle forze dell’ordine. Sinora, però, delle macchine sparite nessuna traccia. E i malviventi hanno pure pensato di portarsi via un carro attrezzi regolarmente parcheggiato in via Italia, a Pirri. Oltre che nella Municipalità, si sono registrati altri furti soprattutto nella zona del rione di Stampace. È il caso della Fita Punto di Alessio Caschili: “Auto rubato la notte tra il 4 a 5 novembre in viale Trieste, davanti al Ctm Point e al Banco di Sardegna, dunque edifici muniti di telecamere”. Ma gli occhi elettronici, stavolta, non sembrano essere stati di grosso aiuto. “Nonostante abbia sporto denuncia ai carabinieri, fornendo dettagli utili circa il punto esatto in cui la mia auto era parcheggiata, inclusa la presenza di telecamere, ad oggi non ho ricevuto alcun aggiornamento. Successivamente, oltre a rinvolgermi a voi della redazione, ho pubblicato la notizia su varie piattaforme di social media, a quel punto ho constatato che quanto è accaduto a me non è un caso isolato, bensì l’ennesimo reato che da mesi si è verificato sempre più frequentemente, ai danni di persone che quelle automobili le utilizzavano per guadagnarsi il pane. Ho trovato conforto nel comunicare con le altre vittime di questo reato”, afferma Caschili, “che prima di me si sono recate davanti alle forze dell’ordine e che si sono scontrate coi limiti degli strumenti che questi ultimi dispongono. L’obbiettivo di questa lettera è quello di sensibilizzare le istituzioni e i vari sindaci dell’area metropolitana di Cagliari affinché potenzino le risorse in campo per contrastare questi illeciti”.

SI leccano le ferite anche alla società di soccorso stradale Vr Multiservices: “Il nostro carroattrezzi era parcheggiato regolarmente in via Italia, nel giro di mezza giornata l’hanno rubato. Ho già controllato, insieme ai carabinieri, che non fosse stato portato via da un altro carroattrezzi, quello del Comune”, spiega Riccardo Corda: “Il mezzo ha trentacinque anni, non ha chissà quale grande valore. I ladri vorrebbero forse smontarlo e vendere i pezzi? Non credo. A noi ci serviva per guadagnarci la pagnotta ogni giorno, avrei pure dovuto portarlo dal meccanico per dei controlli”.