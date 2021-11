Cagliari, rabbia alle stelle: la Salernitana pareggia al 90esimo

Pareggio amaro per il Cagliari che non riesce a superare la diretta concorrente per la salvezza, al goal di Pavoletti (che oggi festeggia il tretatreesimo compleanno), risponde Bonazzoli al novantanovesimo, lasciato solo soletto in area. Peccato, la squadra di Mazzarri ha avuto l’occasione di lasciare l’ultimo posto in classifica staccando una diretta concorrente. Partita prudente e formazione che finalmente impedisce agli avversari di attaccare, ma non basta, al primo tempo scialbo e privo di occasioni da rete, Mazzarri striglia i suoi ragazzi che nel secondo tempo dopo l’ingresso di Pavoletti, trovano il goal al 73′. Sembra tutto fatto, Mazzarri pensa a difendere il vantaggio e mette in campo Lykogiannis e Deiola. E proprio quando i tifosi pregustavano il sapore della seconda vittoria in campionato, ecco il goal di Bonazzoli che spegne gli entusiasmi dei tifosi sardi e anche le speranze di restare in serie A.