Fugge in scooter, sperona un agente della municipale e lo ferisce: arrestato un pusher di Sant’Elia

Durante un inseguimento ha speronato due agenti della polizia municipale, causando una frattura di tibia e perone a uno dei due. L’episodio ieri sera. Il protagonista un 30enne di Sant’Elia che stamattina è stato processato per il rito direttissimo e condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione, in seguito patteggiati con 3 anni di reclusione da scontare agli arresti domiciliari e 13 mila euro di multa.

Ieri sera, durante l’attività di presidio del territorio gli agenti motociclisti del Nucleo Operativo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Cagliari sono intervenuti per un controllo documentale di un motociclo che transitava in via Is Mirrionis.

Alla richiesta di fermarsi il conducente si è dato alla fuga ad alta velocità con manovre folli e guidando anche contromano. Gli agenti l’hanno inseguito per le vie della città.

Il fuggitivo ha quindi imboccato una via senza spiragli di fuga a Pirri. Qui ha abbandonato il borsello oltre un cancello, per poi speronare gli agenti motociclisti e dileguarsi: dopo la manovra uno dei due agenti ha riportato la frattura di tibia e perone.

Immediatamente sono state diramate le note di ricerca anche grazie all’aiuto dei carabinieri.

All’interno del borsello, subito recuperato, sono state trovate tre buste sottovuoto con centro 165 grammi di cocaina ed un ingente quantità di denaro contante riconducibile allo spaccio.

Le ricerche continue e gli elementi descritti dagli agenti inseguitori hanno fatto sì che nella serata di ieri il responsabile venisse tratto in arresto presso la propria abitazione nel quartiere Sant’Elia e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.