Assemini, principio di incendio nel sottotetto di una casa in via Logudoro: fiamme domate dai vigili

Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi ad Assemini per un principio di incendio in un’abitazione in via Logudoro. Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento “1A” dei Vigili del Fuoco del Comando, le fiamme sono partite da un sottotetto in legno di una strutturata con tre piani fuori terra.

Gli operatori, supportati da un’autobotte e dotati di un’autoscala per operare in altezza, hanno tempestivamente spento il rogo prima che si potesse estendere. Successivamente hanno messo in sicurezza l’area coinvolta.

Il tempestivo arrivo dei Vigili del Fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme all’intero tetto evitando ingenti danni all’abitazione. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.