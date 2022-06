Tutti in piazza a Cagliari il 10 giugno contro la folle corsa dei prezzi impazziti

“La situazione dei prezzi in Italia è fuori controllo”. A ufficializzare quello che tutti tocchiamo con mano ogni giorno è il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, che chiama a raccolta gli italiani in tutti i capoluoghi di regione per una manifestazione di protesta organizzata per il prossimo 10 giugno a partire dalle 11. La situazione è ormai esplosiva, come denunciato ieri dall’inchiesta di Casteddu online, tanto che molti pensionati sono addirittura costretti a chiedere prestiti a tassi da strozzinaggio per poter fare la spesa. “Per trovare una inflazione così elevata occorre tornare indietro di 36 anni – conferma il presidente Furio Truzzi – A causa dei rincari che si sono abbattuti sulle tasche degli italiani e con questo livello di inflazione, una famiglia di 4 persone si ritrova a spendere nel 2022 circa 2.753 euro in più su base annua. Solo per mangiare e come conseguenza dei fortissimi aumenti del comparto alimentare (+7,5% a maggio) un nucleo è costretto a spendere 562 euro in più all’anno”.

Assoutenti stila poi un vero e proprio listino dei rincari: a maggio il record spetta ai biglietti aerei internazionali, che su base annua sono aumentati del +103,3%. L’energia elettrica è salita del +73,5% mentre per l’olio di semi occorre spendere il 70,2% in più. Il gas aumenta del +66,3% rispetto a maggio del 2021, il gasolio per riscaldamento del +47,5% mentre Gpl e metano salgono del +43,6%. In particolare nel comparto alimentare, oltre all’olio di semi, si registrano pesanti aumenti per burro (+22,6%), farina (+18,6%), pasta (+16,6%), ma costano molto di più anche il pollo (+13,8%), le uova (+12,3%) i gelati (+11,2%). Un situazione “insostenibile” che porterà i consumatori in piazza il 10 giugno per la ”protesta delle pentole vuote”.

Proibitivi anche i prezzi di traghetti (+22,7%), noleggio auto (+22,1%), voli nazionali (+21,4%), lezioni di guida, esami, patenti (+16,1%). Incrementi dei listini anche nel comparto del turismo: in vista della stagione estiva, le tariffe di alberghi, motel, pensioni rincarano del +14,1%, i pacchetti vacanza internazionali del +8,6%.

In occasione della manifestazione, le associazioni presenteranno una piattaforma di interventi per calmierare i prezzi e combattere la speculazione.