Cagliari, prezzi in netto aumento al mercato di San Benedetto: “Le noci? Sei euro al chilo”

Mercato San Benedetto: incognite sul nuovo sito, certezze sui prezzi (in aumento). Anche se a Settembre, secondo le stime preliminari dell’ ISTAT, l’inflazione è scesa a +0,7%, il livello più basso registrato da inizio anno, nel comparto alimentare, i prezzi aumentano lievemente il loro ritmo di crescita su base annua, contribuendo all’accelerazione dei prezzi della spesa di tutti i giorni (+1,1% da +0,6%). Il rincaro dei prodotti alimentari e bevande analcoliche balzano a +1,4% e +0,4% in un solo mese, rispetto a quest’estate, con effetti deleteri anche sul carrello della spesa che balza da +0,6% di agosto a +1,1%.

Questi dati riflettono la situazione che si palesa al mercato di San Benedetto, il cuore dell’economia di Cagliari, e spiega perchè prezzi di prodotti comuni come frutta e verdura siano saliti ai livelli dei supermercati. Noci fresche a 6,00 euro al Kg, pesche a 2,50 euro al Kg, uva 5,00 euro al Kg, sono solo alcuni degli esempi. Una situazione che purtroppo non riguarda solo Cagliari e il suo mercato ma tutta l’Italia.