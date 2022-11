Cagliari, prezzi folli sul web per una stanza: “Anche 900 euro solo per ragazzi o ragazze”

Una stanza in affitto? C’è chi la cerca e chi la propone. E i prezzi che fioccano sui portali di annunci non sono certo per tutte le tasche: c’è chi propone 666 euro per pochi metri quadri in un appartamento che si trova, a Cagliari, al piano terra. Ma il prezzo vola anche a novecento euro, forse perchè ci sono addirittura tre bagni e la stanza si trova al primo piano di uno stabile non distante dalle facoltà universitarie. Ma un letto, nel capoluogo sardo, serve anche per chi ha un lavoro e non può permettersi un appartamento intero o, men che meno, acquistare una casa intera. E ciò che spicca è che, come richieste, si cercano prevalentemente ragazzi o ragazze. Giovani, quindi, dai quali avere una caparra e con i quali, poi, stabilire tutte le regole prima di firmare il contratto, inclusa questa o quella garanzia. E c’è chi, davanti a simili tariffe tutt’altro che popolari, protesta. Una giovane, Martina Cocco, ha contattato la nostra redazione.

Le richieste e le offerte che ha trovato non sono certo economiche: “La situazione prezzi degli affitti a Cagliari è fuori controllo”, denuncia. E, tra i commenti-recensioni, i concetti vengono approfonditi ancora di più: “Vi pensate imprenditori, ma qui c’è gente che guadagna quattrocento euro al mese. Ancora con questa storia dei ragazzi e delle ragazze, e c’è chi chiede un numero spropositato di caparre”.