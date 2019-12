Cagliari, presentazione dell’opera pianistica integrale di Federico Gozzellino

“Suoni e…” di Silvia Belfiore è un appuntamento da non perdere: si tratta della prima presentazione in Sardegna del cofanetto “Suoni e… Federico Gozzelino, integrale dell’opera pianistica” (Verso l’Arte Edizioni, Roma).

Domenica 8 dicembre alle ore 18.30 presso la splendida cornice di Palazzo Siotto a Cagliari in via dei Genovesi 114, la pianista, lo stesso compositore Gozzelino e Guido Michelone offriranno un commento e un firma-copie dei dischi e del booklet.

Il cofanetto contiene 1 libretto e 7 CD dove Silvia Belfiore ha inciso l’integrale della musica per pianoforte composta da Federico Gozzelino: 79 pezzi in tutto, per una durata di 6h 44’ 27”!

Durante la serata dell’8 dicembre, il concerto per solo pianoforte di Silvia Belfiore offrirà una selezione dell’opera omnia tramite l’esecuzione di alcuni brani per CD.

L’opera pianistica di Gozzelino è un’autentica summa di arte pianistica e musica contemporanea, ideata dall’anziano compositore di stile neoromantico o postmoderno, come molti usano definirlo. Sono musiche con forti ed espliciti richiami alla letteratura, alle arti, alla religione, alle fiabe giacché molti pezzi sono dedicati ad esempio a Cesare Pavese, Garcia Lorca e financo alla figura di Cristo.

Silvia Belfiore, delicata pianista, interprete soprattutto di sonorità del Novecento dà alla musica gozzeliniana un magico tocco nel porne in risalto le qualità espressive.

Alla presentazione, interverranno lo stesso Gozzelino e Guido Michelone (poeta e musicologo) che, con Silvia Belfiore, è responsabile del libretto accluso al cofanetto.

CURRICULA

SILVIA BELFIORE, da lungo tempo residente in Sardegna, è da sempre interessata alla ricerca, alle più diverse forme di espressione e sperimentazione artistica e alle collaborazioni in diversi ambiti musicali. Ha tenuto più di 500 concerti tra Brasile, Costa d’Avorio, Etiopia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, India, Italia, Kenya, Malta, Messico, Moldavia, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Sardegna, Spagna, Sud Africa, Svizzera, Tanzania, Togo, Ungheria, USA.

Dopo il diploma in pianoforte e la laurea in Discipline della Musica, ha seguito vari corsi di perfezionamento e i “Ferienkurse für neue Musik” di Darmstadt. Oggi a Parigi svolge il Dottorato di Ricerca presso l’Università Paris 8, con la tesi Écriture et oralité dans la musique africaine actuelle. Compositeurs contemporains de l’Afrique sub-saharienne du nord-ouest.

Vari compositori le hanno dedicato proprie opere. Ha svolto lavoro di ricerca e censimento di beni musicali. Ha insegnato pianoforte e storia della musica in Italia e in Portogallo e dal 2001 è docente di pianoforte presso il conservatorio di Pavia. Ha registrato per televisioni e radio in Brasile, Germania, Italia e Moldavia. Proprio in questi giorni sta incidendo il suo 19° CD.

(http://www.silviabelfiore.it)

FEDERICO GOZZELINO, nato a Vercelli, dottore in Psicologia, ha studiato pianoforte, composizione e contrappunto con A. Galanti nonché lettura della partitura presso il Conservatorio di Alessandria; inoltre composizione e armonia con G. Rosetta e J. Robbone a Vercelli. Ha scritto e pubblicato numerosi lavori per pianoforte, quartetto d’archi, orchestra, musica da camera e canto lirico. Le sue musiche sono interpretate da valenti artisti e incise in diversi CD, alcuni dei quali sono: “Duende: musiche ispirate a Garcia Lorca”, “Metro de la vie: cantate su poesie di Prèvert”, “Esicastica per quartetto: su poesie di Turoldo”, “Alfa-Omega: pensieri musicali sulla vita e la morte”, “Viene il mattino azzurro: dieci cantate su poesie di Alda Merini”, “Ecco la mia bell’Orsa: musiche di scena per un atto unico di Giovanna Barbero”. Nel 2004 riceve a Milano il “Premio Internazionale delle Arti e della Cultura” per meriti in ambito musicale. Nel 2006 esce il volume Federico Gozzelino. Il sentire post-moderno nella musica tonale di Guido Michelone; nello stesso anno l’Archivio di Stato di Vercelli dedica una mostra a suoi documenti e alla sua attività di compositore. Nel 2008 riceve il premio San Vas e nel 2009 il premio Ignazio Silone per la cultura. Nel 2009 esce il volume La poetica musicale di Federico Gozzelino di M. V. Giacomini e C. Renino e nel 2010 F. Ferrarotti gli dedica una parte del proprio libro La musica post-moderna ha un cuore antico.

GUIDO MICHELONE, nato a Vercelli, dopo la maturità classica, si laurea in lettere all’Università degli Studi di Torino con una tesi pionieristica sulla semiologia della musica e si specializza in Scienze dello Spettacolo all’Università Cattolica di Milano con una tesi su Pier Paolo Pasolini. Attualmente insegna materie letterarie al Liceo Musicale di Vercelli ed è titolare della cattedra di Storia del jazz e di Storia della popular music al corso di laurea in jazz presso il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria, nonché docente di Storia della musica Afroamericana presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Negli anni tiene corsi, incontri, conferenze, workshop in atenei (Bocconi, Iulm, Ied di Milano, Dams di Bologna, Pontificie Salesiana e Gregoriana di Roma, UPO del Piemonte Orientale, Acme di Novara) e istituzioni (Biennale di Venezia, Cineteca di Bologna, Triennale di Milano, Museo del Jazz di Genova, Museo del Cinema di Torino) e presso club, circoli, enti culturali, accademie di tutte le regioni italiane e anche in Francia e Svizzera. Ha pubblicato oltre un centinaio di libri (con prestigiosi editori come Bompiani, Paoline, Mursia, Eco, Melville, Arcana, Castelvecchi) soprattutto a carattere saggistico, in particolare sulla musica e sul cinema, ma è anche autore di quattro romanzi, una raccolta di poesie e una di atti unici per il teatro. Alcuni suoi testi sul jazz (pubblicati direttamente in lingua inglese e spagnola) figurano presso la Library of Congress di Washington.