Cagliari, premiati i poliziotti eroi che hanno soccorso un uomo avvolto dalle fiamme

Grande emozione per i due agenti che, a settembre, hanno messo le loro vite a rischio per cercare di salvare quella di un rumeno che si era dato fuoco ad Assemini: per loro la promozione per onore e una ricompensa al valore civile direttamente dal questore Paolo Rossi. GUARDATE il VIDEO