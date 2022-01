Cagliari, positività in classe: dad e attesa dei tamponi per 19 studenti del De Amicis

Un’altra classe in didattica a distanza a Cagliari. Stavolta tocca ad una terza dell’istituto primario De Amicis di via Falzarego. La comunicazione firmata e spedita dalla dirigente Limbania Rombi è di quelle standard: stando alle nuove regole del Governo, infatti, gli alunni in attesa del “tampone zero” sono in stato di sorveglianza con test e potranno frequentare nuovamente in presenza solo con l’esito del tampone negativo che dovrà essere ripetuto dopo cinque giorni sempre dall’Ats. E così, diciannove famiglie si ritrovano con i figli in casa sino a quando non avranno tra le mani la certificazione di negatività dei loro piccoli.

Nel comunicato interno della scuola non c’è scritto il numero degli alunni positivi: la prima campanella d’allarme era suonata domenica, nella chat WhatsApp dei genitori degli alunni della terza. Una madre, infatti, aveva avvisato della positività al Covid del proprio figlio.