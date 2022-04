Cagliari, porte aperte in arcivescovado per lo scambio di auguri pasquali

Sabato 16 aprile 2022, a partire dalle ore 10.30 e per tutta la mattinata, presso la sede istituzionale dell’Episcopio (piazza Palazzo 4, Cagliari), il vescovo monsignor Giuseppe Baturi apre le porte della sua dimora a coloro che vorranno partecipare ad uno scambio fraterno di saluti e auguri in occasione del Sabato santo.

«La Pasqua di quest’anno – afferma l’Arcivescovo – è segnata dall’orrore per le notizie che giungono dall’Ucraina. In Europa si rivedono esplosioni causate dai bombardamenti, segni di torture, fosse comuni, sofferenze che non risparmiano donne e bambini. Non abituiamoci al male».

Si tratta inoltre della terza Pasqua vissuta nel contesto pandemico. Monsignor Baturi invita «ad accogliere il dono pasquale della pace, il gusto di custodirla con cura e la passione di promuoverne l’instaurazione in noi, nei nostri ambienti, nel mondo intero».