Cagliari, giù il ponte Vittorio: nel viadotto del futuro la metro e le piste ciclabili

Sarà demolito e ricostruito il sovrappasso tra viale Campiono d’Italia 1970 e viale Poetto. Al suo posto un nuovo viadotto moderno e più largo (di 5 metri) che dovrà accogliere, oltre alle auto anche la metropolitana di superficie e le piste per le biciclette. Tutto nell’ambito del progetto della nuova linea metro Bonaria-Marina Piccola, progettato dall’Arst, già finanziato e in attesa del via libera della Regione.

Il ponte Vittorio consente il collegamento tra via Campioni d’Italia 1970 e viale Poetto attraversando il canale “La Palma” e l’asse mediano. La demolizione è resa necessaria dalle nuove norme e dall’esigenza di allargare la sede stradale per trovare spazio alla metrpolitana e alle corsie ciclabili, oltre alle 4 corsie veicolari (2 corsie per senso di marcia).

Il nuovo viadotto sarà costituito da due impalcati, uno metrotranviario ed uno stradale, separati tra loro da uno spazio di 0,25 m. Lo “spazio” nasce dalla necessità di prevedere la demolizione e ricostruzione dei due impalcati in due diverse fasi di cantiere. E questo per evitare la totale interruzione del traffico in viale Campioni d’Italia durante la realizzazione dell’opera.