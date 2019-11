Cagliari, malore al Poetto dopo uso di droga: grave un gambiano

Paura al Poetto. Questo pomeriggio un’ambulanza del 118 è intervenuta nella spiaggia cagliaritana per soccorrere un gambiano di 50 anni, trovato in stato soporoso: secondo il 118 l’uomo aveva fatto uso di sostanze stupefacenti. Il paziente è stato portato in codice rosso al Santissima Trinità, dove poi ha risposto alla terapia. Ora è fuori pericolo. Sulla vicenda indagano i carabinieri.