Cagliari, pochissimi iscritti: il Comune chiude le scuole dell’Infanzia di via Salvator Rosa e via Fermi

Troppi pochi iscritti. E così il comune chiude due scuole dell’infanzia in città. La decisione è della giunta Truzzu che, in base alle “linee guida sulla programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione per l’anno scolastico 2024/2025”, consultata la Città Metropolitana sociali”, ha avanzato una proposta di piano di dimensionamento delle scuole cittadine.

E, per “migliorare la funzionalità della rete scolastica cittadina”, l’esecutivo comunale ha deciso per la soppressione del punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia di via Salvator Rosa “in ragione del numero di iscritti notevolmente al di sotto dei parametri indicati nelle linee guida” e, per la stessa motivazione, la liquidazione del punto di erogazione del servizio di scuola dell’infanzia di via Fermi.

Nascerà invece l’istituto comprensivo “Giovanni Lilliu” che sarà costituito dalla Direzione Didattica “Giovanni Lilliu” e dalla Scuola Secondaria di I grado “Alfieri”. Quest’ultimo istituto (360 alunni) risulta l’unico sottodimensionato in città.