Cagliari, pizzerie svaligiate a distanza di due giorni: “Sono nel mirino di qualche delinquente”

Due furti, a distanza di due giorni, meglio, di due notti, hanno portato a vivere quasi nel terrore Marco Zanutto. Nato a Cagliari 23 anni fa, da quattro dirige due pizzerie, in via Bellini e in via dei Grilli. Il primo colpo è avvenuto nella sua pizzeria a pochi metri da via San Benedetto, come riportato nella denuncia fatta ai carabinieri: il 18 ottobre qualcuno è riuscito a sollevare la serranda e arraffare 2230 euro. Il secondo colpo tra le due di notte e mezzogiorno del venti ottobre nel suo locale ai confini di Pirri: i ladri hanno spaccato un’anta dopo non essere riusciti a forzare la porta principale e hanno portato via mille euro. Telecamere? “Non le ho mai messe, ora le installerò. Ci sono impronte di scarpe della stessa misura, lasciate in entrambe le pizzerie, ma senza impronte digitali o filmati le forze dell’ordine mi hanno detto che devo solo stare più attento”.

Facile a dirsi, difficile a farsi: “Ho paura, sono certo di essere finito nel mirino di qualche delinquente anche se non ho mai pestato i piedi a nessuno. Gesti simili non sono fatti, è ovvio, da chi ha necessità economiche, magari dettate dalla crisi. Ho voluto denunciare tutto anche su Casteddu Online perché mi fa sentire un po’ più sicuro. Sono sicuro che chi ha compiuto entrambi i furti sia la stessa persona”.