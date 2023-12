Cagliari più pulita? “Nelle periferie stracolme di rifiuti la situazione è addirittura peggiorata”

Quando sento il Sindaco Truzzu e l’Assessore Guarracino affermare che la città è più pulita e che il sistema della raccolta dei rifiuti in città è nettamente migliorato rispetto ad anni fa, mi armo di tanta pazienza e faccio un giretto per verificare lo stato delle cose.

Purtroppo la situazione non è per niente migliorata, in alcuni quartieri è addirittura peggiorata. Nei quartieri periferici della città si trovano quelle più critiche, Via Is Mirrionis, Piazza Medaglia Miracolosa, Via Pier della Francesca, via Bosco Cappuccio, via Premuda sono invase dai rifiuti ed i marciapiedi in molti giorni son impraticabili. I rifiuti vengono lasciati anche per settimane e marciscono emanando una forte puzza che arriva sino alle finestre sottostanti.

Mi chiedo delle volte, se gli amministratori, prima di fare certe affermazioni, siano a conoscenza di queste realtà irrisolte oppure fanno finta di nulla, coprendo la polvere,(in questo caso i rifiuti) sotto il tappeto.

Valerio Piga (Difensori della natura)