Cagliari, Pirri invasa dal traffico: in arrivo nuove strade e rotatorie

Pirri – Una viabilità alternativa per decongestionare il traffico dal centro storico, la Municipalità ieri sera si è pronunciata favorevolmente all’unanimità su una proposta di viabilità alternativa, prodotta dalla Commissione Viabilità, presieduta dal consigliere Riccardo Cabras.

“Uno degli obiettivi di questa Amministrazione, presieduta da Maria Laura Manca, era di trovare soluzioni concrete per ridurre il traffico sulle arterie principali della Municipalità di Pirri” spiega Cabras. “Con la Commissione abbiamo da subito affrontato e lavorato sul delicato tema della sicurezza stradale, dalla richiesta di manutenzioni su strade disastrate alla possibilità di realizzare attraversamenti pedonali rialzati e marciapiedi. Dopo numerosi sopralluoghi eseguiti insieme ai colleghi della Commissione Viabilità, ho provveduto a produrre un resoconto sulle criticità esistenti, sulle soluzioni da adottare per ridurre il traffico e in prospettiva arrivare ad un futuro urbano più vivibile e sostenibile”. Nell’intervento in consiglio, il consigliere Cabras, ha ricordato che le strade attualmente in uso per collegare Cagliari all’hinterland e viceversa, non sono in grado di sostenere la mole di traffico che passa quotidianamente da Pirri, provocando gravi danneggiamenti alla carreggiata e in alcuni casi alla facciata delle abitazioni.

Pirri conta più di 30mila abitanti, si rende quindi necessario uno studio approfondito su tutto l’asse viabile della città, considerando anche le numerose auto di passaggio che transitano per la Municipalità. Tra le proposte sviluppate dalla Commissione troviamo: l’urbanizzazione di Via Edera con sbocco su via Torricelli, la realizzazione di una rotatoria a “otto” in via Vesalio incrocio via del Canneto ed è già prevista una rotatoria nei pressi di via della Giovane Italia, che permetterebbe di eseguire in tutta sicurezza l’inversione di marcia. E ancora: l’urbanizzazione di via Antioco Zucca con sbocco su Via Montecassino (intervento già programmato), la realizzazione di via Verga (il prolungamento di via Pirandello), intervento utile per collegare al meglio il quartiere di Barracca Manna e alleggerire il traffico su Via Tamburino Sardo. L’urbanizzazione e completamento di via degli Astri, ottimizzando i tempi di percorrenza nel raggiungere punti strategici della città di Cagliari, come l’asse Mediano di Scorrimento, la strada statale 131 e gli ospedali. Intervenire sul completamento urbanistico di via del Timo e la messa in sicurezza del restante tratto di strada quasi totalmente dissestata, la messa in sicurezza dell’ingresso e dell’uscita da via Is Corrias per la SS 554, progetto mai partito, finanziato dalla Regione Sardegna per la messa in sicurezza di tutta la SS 554.

“Questi interventi mirati”, conclude Cabras, “se cuciti insieme, porterebbero alla realizzazione di un vero e proprio collegamento esterno al centro storico pirrese, alleggerendo strade come via Italia e via Riva Villasanta, via Santa Maria Chiara e via Balilla, via Stamira e via Tamburino Sardo. Si auspica che l’Amministrazione Comunale investa sul territorio di Pirri, che da anni soffre di questo spinoso problema”.