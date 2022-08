Cagliari, paura a Pirri: agente della polizia municipale ferito durante un inseguimento

Paura a Pirri. Agente della polizia municipale ferito durante un inseguimento. L’episodio questo pomeriggio in via Cuoco. Secondo i racconti dei testimoni oculari della vicenda, un giovane a bordo di uno scooter, inseguito dalla polizia locale, proveniente da via Riva Villasanta, ha raggiunto in via Cuoco dove si è introdotto nel cortile di un complesso condominiale. Il poliziotto l’ha seguito, ma nello stesso cortile ha perso il controllo della moto che gli è caduta addosso. L’agente è stato soccorso dai carabinieri e dal personale del 118, mentre il giovane è riuscito a fuggire, dopo aver abbandonato un borsello, sempre secondo i racconti dei testimoni. La polizia municipale gli dà la caccia.