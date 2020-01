Paura a Cagliari, pilone precipita dalla facciata della Municipalità di Pirri

Maltempo e danni a Cagliari. Crolla un pilone dal palazzo della Municipalità di Pirri in via Riva Villasanta. La causa, probabilmente il forte vento che in queste ore sta scuotendo, la città e l’Isola, solo per miracolo non si registrano feriti. Sul posto sono già in azione i Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza tutta l’area. Forti disagi per gli automobilisti diretti nella zona di piazza Italia o che hanno necessità di raggiungere Monserrato. Presenti anche due agenti della polizia Municipale per cercare di far defluire nel miglior modo possibile il traffico. Foto di Davide Loi