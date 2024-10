Cagliari, piccoli calciatori diventano medici rianimatori in campo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Questo è il motto del corso di rianimazione cardiopolmonare fatto dal Centro di Formazione HSF agli allievi della Scuola Calcio Gigi Riva.

Per 4 ore i ragazzi hanno appreso le manovre salvavita, le hanno applicate in campo e hanno gareggiato a salvare una vita. Istruttori nazionali e un medico come Direttore del corso hanno formato ragazzi del 2011, genitori e tecnici al primo soccorso in campo e fuori. A darne notizia Luigi Cadeddu, medico soccorritore e direttore del centro di formazione HSF. Una pratica che può cambiare il corso della partita per la vita, nel campo come in strada, tra i banchi di scuola o al supermercato. Il cuore che si ferma, sofferente e stanco, e inizia la lotta contro il tempo per farlo ripartire. Momenti fondamentali, manovre ben precise che devono essere svolte con forza e precisione: coraggio, in gioco non ci sono 3 punti da conquistare ma l’essenza di tutto. Ed è così che i piccoli campioni si sono prodigati, oltre che a rincorrere e calciate la palla, a imparare come si salva una vita umana: una pratica messa in atto dal team che, in nome del campione dei campioni, incita a formare le nuove generazioni a 360°.