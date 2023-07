Cagliari, pestato dopo lo show di “Svergognata”: “tziu” Lai trovato privo di sensi in una pozza di sangue

Trovato a terra in una pozza di sangue. La serata inaugurale del Mamù 138 a Is Mirrionis è terminata con l’aggressione al giornalista Antonello “Tziu” Lai che è stato pestato brutalmente all’esterno del locale.

Lai preferisce non commentare. Silenzio anche da parte dei gestori del locale. Ma piano piano, una testimonianza dopo l’altra, la dinamica degli avvenimenti si sta delineando. Il noto giornalista aveva scoperto sui social l’esibizione della famosa tiktoker napoletana Rita De Crescenzo, popolarissima su Instagram e Tik Tok e nota come “Svergognata”, e aveva contattato la proprietà del locale che gli aveva confermato l’esibizione della donna, dando un sostanziale via libera alla presenza del giornalista.

Antonello Lai si è recato venerdì sera al Mamù 138, prima in compagnia del cameraman poi, in un secondo momento, da solo. Voleva approfondire il fenomeno dei tiktoker napoletani, apprezzatissimi soprattutto nell’Italia meridionale e anche nei quartieri periferici di Cagliari. Al termine dello show la De Crescenzo è stata accompagnata fuori dai bodyguard, Lai ha cercato di rivolgere qualche domanda all’influencer ma non è riuscito a sfondare il cordone di sicurezza. La tiktoker ha quindi lasciato il locale di Is Mirrionis e si è allontanata in auto senza rispondere al giornalista che, a quel punto, all’esterno del locale, si sarebbe lamentato coi buttafuori perché non gli avrebbero consentito di svolgere al meglio il proprio lavoro.

Nella discussione sarebbe poi intervenuta una donna che avrebbe fatto presente al giornalista che l’intervista alla De Crescenzo gli sarebbe stata negata al momento degli accordi. Antonello Lai ha contestato la versione, ma nel corso della diatriba la tensione è salita alle stelle: “Lei sta provocando”, ha urlato la donna, “la vogliamo finire?”, ha domandato invece Lai, prima che gli piovessero addosso calci, pugni e tirate di capelli. Un pestaggio vero e proprio durato qualche minuto. Liberatosi faticosamente dall’aggressione, il giornalista ha cercato di allontanarsi. Dopodiché, sempre secondo le testimonianze dei presenti, complice una spinta, un ostacolo in strada o uno svenimento, Lai è caduto a terra privo di sensi ed è stato trovato dalla polizia riverso sul marciapiede in una pozza di sangue. Ha riportato la frattura del setto nasale e vari traumi alle costole e gli sono stati prognosticati 30 giorni di cure. Formalizzerà una denuncia contro ignoti, non appena le condizioni fisiche glielo consentiranno.